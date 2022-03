Gli agrumi dell’amicizia di Africa Mission a Seminat e in via Roma

La campagna “Gli agrumi dell’amicizia” di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo sbarca anche a Seminat. Nella mostra mercato di Piacenza Expo in programma insieme ad Apimell e Buon Vivere da venerdì 4 a domenica 6 marzo (orari di apertura: 9-18.30) ci sarà anche uno stand del Movimento con arance della Calabria e limoni di Procida, i cui proventi sono destinati al sostegno dei progetti in Uganda del Movimento.

I limoni di Procida sono arrivati proprio nella sede di Piacenza in via Martelli 6 in questi giorni e sono a disposizione insieme alle arance con un’offerta minima di 5 euro negli orari di apertura degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. A Seminat sarà presente, per tutti e tre i giorni della manifestazione, anche lo chef procidano Antonio Anzalone: amico storico di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, sarà lui a preparare piatti e ricette con i buonissimi limoni di Procida: insalate, sughi per la pasta, ma anche dolci.

Da segnalare infine che i limoni e le arance, biologici e non trattati, sono anche a disposizione nella sede della Segreteria di Quartiere Roma in via Roma 177: grazie alla collaborazione con Bernardo Carli infatti, “Gli agrumi dell’amicizia” sono anche lì e verranno poi distribuiti su offerta domenica 6 durante il mercatino del vintage “Via Roma Street Market” che si terrà per tutta la giornata in via Roma.