Gli Alpini piacentini compiono 100 anni: venerdì al via le iniziative

Gli Alpini piacentini compiono 100 anni: nel 1922 infatti la Sezione Alpini di Piacenza prende forma ed inizia un rapporto con la comunità locale che prosegue ancora oggi. Per celebrare questa ricorrenza sono state predisposte numerose iniziative che verranno presentate nel corso di una serata speciale che si terrà a Palazzo Gotico la sera di venerdì 25 marzo.

Causa le restrizioni ancora in atto legati alla pandemia, la serata sarà esclusivamente ad inviti essendo i posti contingentati. L’evento, che inizierà alle ore 21, vedrà la partecipazione dei due cori Ana sezionali che eseguiranno alcune cante alpine, poi ci saranno poesie dialettali dedicate agli alpini e una tavola rotonda che riunirà il Presidente della Provincia Patrizia Barbieri, il Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi e il Maggiore Generale Sergio Santamaria che è stato a Piacenza alcuni anni come Direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord e che ora ricopre un importante incarico a Roma quale Comandante Armi e Trasporti Materiali dell’Esercito.

La serata sarà presentata da Nicoletta Marenghi, giornalista di Telelibertà, e la Tavola Rotonda avrà come moderatore Ippolito Negri, giornalista e direttore della rivista L’Urtiga. Sarà presentato ufficialmente il logo del centenario con la premiazione degli studenti che hanno contribuito a realizzarlo e sarà annunciata l’uscita del libro commemorativo in fase di ultimazione. Non mancherà l’elenco delle iniziative che si concluderanno con la Festa Granda di Agazzano e Piozzano del prossimo settembre.