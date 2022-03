Gli salvò la vita in autostrada, lo accoglie al ritorno a casa “Si chiude un cerchio, sono una di famiglia”

Un mese e mezzo fa gli ha salvato la vita. Lui – Giuseppe Riccardo, 30enne carpigiano – steso ai margini dell’autostrada del Sole, all’altezza di Zola Predosa, dopo uno scontro tra il furgoncino su cui viaggiava e un tir. Lei, Isabella Zermani Anguissola – 31enne infermiera piacentina – di passaggio proprio in quegli attimi concitati, in auto insieme alla madre e i due figli piccoli, diretta ad Ancona.

Aveva sbagliato strada e stava tornando indietro quando ha notato la scena dell’incidente. Il suo intervento tempestivo, nonostante non fosse in servizio, prima dell’arrivo dei soccorsi ha permesso al giovane 30enne di sopravvivere: un lungo ricovero – prima all’Ospedale Maggiore di Bologna, poi all’Ospedale Ramazzini di Carpi – e quindi il ritorno a casa, tra le braccia dei familiari che lo hanno accolto con uno striscione “Bentornato Giuseppe”.

Insieme a loro anche Isabella, già in contatto da tempo con la mamma di Giuseppe. “E’ stata lei a chiedermi di partecipare alla festa per il rientro a casa – spiega -: mi è sembrato giusto andare, per chiudere un cerchio. Mi hanno ringraziato e detto che ormai sono una di loro, faccio parte della famiglia. Per me è stato un momento che ricorderò per sempre”.