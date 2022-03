Gli studenti del Gioia portano sul palco le “corrispondenze” inedite di Primo Levi

Primo Levi potrei essere io o tu o lei o lui. Sicuramente: uno di noi. Ce lo dicono i ragazzi e le ragazze della V Scientifico B del Liceo “Gioia” di Piacenza che venerdì 25 marzo alle ore 20.30 saranno i protagonisti della lettura scenica “Corrispondenze”, esito di un laboratorio teatrale intensivo di Teatro Gioco Vita condotto da Letizia Bravi a partire da una corrispondenza inedita di Primo Levi.

L’appuntamento è inserito nel cartellone Pre/Visioni, la sezione della stagione di prosa dedicata in modo particolare agli esiti di laboratori teatrali e proposta da Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

In scena Mia Albasi, Melania Beltrami, Luca Bernazzani, Giulio Bernini, Anna Berzeri, Camilla Bettini, Viola Borotti, Giorgia Cao, Emma Casati, Beatrice Castelli, Benedetta Castelli, Alessandro Giovanni Covini, Teresa Covini, Beatrice Curti, Giulioemanuele Girometta, Viola Gobrili, Susanna Magnelli, Chiara Marcarini, Carola Pattarini, Matteo Quagliaroli, Yasmina Georgiana Trif.

“Corrispondenze” è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Letizia Bravi. La parte tecnica è curata da Marco Gigliotti (luci e fonica) e Giovanni Mutti (macchinista). Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente del Liceo “Gioia” Cristina Capra e della referente per le attività teatrali dell’istituto professoressa Alessandra Tacchini, i ragazzi sono stati seguiti dalla professoressa Chiara Giublesi con la disponibilità di tutti gli insegnanti della classe.

Il titolo e il testo fanno riferimento a uno scambio epistolare, realmente avvenuto, tra l’autore Primo Levi e Felice Fantino, un amico torinese dello scrittore. I biglietti pervenuti alla classe permettono di conoscere un Primo Levi più intimo, calato nella sua quotidianità. Proprio da qui è partito il lavoro di scrittura scenica e immaginazione degli studenti e delle studentesse: la vita di Primo Levi diventa l’exemplum di un’esistenza, tesa tra l’incubo e la paura della guerra, sempre incombente, il peso della memoria e il desiderio di una vita senza più angosce e in piena pace.

Letizia Bravi – Si laurea in Discipline artistiche, musicali e dello spettacolo a Torino. Successivamente si diploma alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 2014 e da allora lavora principalmente in teatro. Ha fatto parte del cast artistico di “Crozza nel paese delle meraviglie” su La7. È una delle cofondatrici della compagnia Guinea Pigs e dell’associazione Amleta, che contrasta le discriminazioni di genere nel mondo dello spettacolo, e dal 2017 è direttrice artistica di Satiri Di Storie Festival a Piacenza. Ha organizzato workshop di recitazione per adulti e bambini. Con Teatro Gioco Vita lavora come attrice (tra le creazioni che l’hanno vista in scena “Nell’ombra di una luce” e “Io e Niente”) e da quest’anno le sono stati affidati anche progetti laboratoriali ed educational.

Informazioni e biglietteria

TEATRO GIOIA via Melchiorre Gioia 20/a – Piacenza – tel. 0523.1860191

Biglietti posto unico euro 5 / ridotto di cortesia euro 1

Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9 (apertura dal martedì al venerdì ore 10-16); la sera dello spettacolo la biglietteria è attiva al Teatro Gioia dalle ore 19.30.

TEATRO GIOCO VITA – via San Siro, 9 – 29121 Piacenza – tel. 0523.315578 info@teatrogiocovita.it