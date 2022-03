Sabato 26 marzo, presso l’aula magna dell’istituto Mattei di Fiorenzuola, alla presenza del Sindaco della città e dell’Assessore all’ambiente, si è tenuta la premiazione del concorso di idee (Rotar)Act for Nature, un progetto proposto dal Rotaract club Fiorenzuola d’Arda in collaborazione col Comune di Fiorenzuola, l’istituto Mattei e i tre Rotary club di Fiorenzuola, Cortemaggiore Pallavicino e Piacenza Sant’Antonino.

(Rotar)Act for Nature è un concorso di idee rivolto ai ragazzi dell’istituto Mattei di Fiorenzuola. Obiettivo dell’iniziativa era sviluppare un progetto in tematica ambientale da proporre al Comune per la realizzazione.

Foto 2 di 2



Il concorso si è svolto nell’arco di quattro mesi. In una prima fase, gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno partecipato ad una selezione preliminare tramite la consegna di un elaborato scritto che riassumeva la loro idea del progetto da realizzare. Passata la prima selezione, i cinque gruppi finalisti, coadiuvati dai soci del Rotaract Club Fiorenzuola d’Arda in qualità di tutor, hanno sviluppato i loro progetti seguendo il modello del business model canvas. Gli elaborati sono stati successivamente valutati da una giuria composta da rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto e da esperti del settore.

Nel corso dell’evento di sabato, i ragazzi hanno avuto modo di esporre le loro idee di fronte alle autorità locali e ai membri della giuria. Al termine delle esposizioni dei progetti e prima di procedere alla premiazione, il Rotaract di Fiorenzuola ha consegnato una targa, a ricordo dell’iniziativa, ad ogni classe che ha partecipato al concorso.

Al primo posto si è classificato un progetto di ribonifica del parco Lucca, valutato dalla commissione come: “Una proposta dall’elevato impatto costo/benefici per la popolazione, sostenibile non solo a livello sociale ma anche ambientale. Nonostante qualche ingenuità nella stima costi, è stata apprezzata la precisione nella ricerca dei differenti elementi del progetto e l’originalità nell’ individuazione dei vari elementi decorativi e funzionali. La fattibilità del progetto, nonostante i costi elevati, è possibile andando a integrare una preesistente progettualità del Comune. Un progetto che valorizza il territorio, rispetta l’ambiente e va incontro alle esigenze delle diverse fasce di popolazione.“

Gli studenti vincitori sono stati premiati, oltre che con la promessa di realizzazione del progetto da parte del Comune di Fiorenzuola, anche con la consegna di buoni acquisto del valore complessivo di 500 euro. Altri buoni del valore di 300 e 200 euro sono stati consegnati al secondo e al terzo gruppo classificato.