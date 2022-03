Gli studenti piacentini a lezione per combattere gli stereotipi su sessualità e affettività

È arrivato alla seconda edizione il progetto di educazione alla sessualità e all’affettività promosso dalla Consulta provinciale degli studenti di Piacenza.

Il percorso prevede quattro incontri: il primo è stato tenuto oggi, giovedì 10 marzo, dalla Dottoressa Clara Cavallini, psicologa del Centro Tice che si occupa di adolescenti, la quale, assistita dal collaboratore e socio volontariato di Tice Enrico Bonatti, ha parlato di pregiudizi e stereotipi legati alla sessualità, all’identità e all’orientamento sessuale. Il secondo incontro sarà tenuto da Davide Bastoni, presidente di Arcigay, che approfondirà aspetti legati alla malattie sessualmente trasmissibili, mentre gli ultimi due saranno tenuti dalla Dottoressa Renza Bonini, ginecologa, che approfondirà gli aspetti legati alla conoscenza del proprio corpo, infibulazione e metodi contraccettivi.

Il progetto vede la partecipazione di circa una ventina di classi di tutti gli istituti superiori della provincia di Piacenza. Obiettivo è quello di “generare consapevolezza rispetto alla propria sessualità, limitare gli stereotipi di genere e il bullismo omofobico, promuovendo l’accettazione e il rispetto delle differenze”. “Il primo incontro – spiegano i promotori – ha generato moltissime curiosità e domande da parte degli studenti, i quali hanno partecipato in modo attivo, sottolineano l’interesse e il bisogno, per questa fascia d’età, di affrontare queste tematiche in modo sistematico, soprattutto a seguito del periodo complesso e di isolamento che hanno vissuto e che può aver promosso modalità inadeguate per raccogliere informazioni sulla sessualità e sull’identità sessuale”.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.centrotice.it, la pagina Facebook Tice – Psicologia per gli esseri umani, il profilo Instragram centro_tice e il canale YouTube Centro Tice.