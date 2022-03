Gossolengo, studenti in piazza contro le mafie

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Rivergaro e di Gossolengo in piazza per la giornata nazionale delle vittime innocenti delle mafie.

L’iniziativa, svoltasi nella mattinata del 17 marzo in Piazza Roma a Gossolengo, è stata organizzata dalle scuole in collaborazione con l’associazione piacentina “Libera”, patrocinata dal Comune di Gossolengo, in occasione della XVII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Presso la biblioteca comunale, è stata inoltre inaugurata una mostra a tema. L’ iniziativa è a completamento di un progetto di continuità sviluppato a scuola sulla tematica della legalità.

“L’amministrazione – afferma il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri – sostiene l’importanza di questa ricorrenza a ricordo di tutti gli uomini, donne e bambini che hanno perso la propria vita per mani della violenza mafiosa, per difendere la nostra democrazia, la nostra libertà”. “Siamo molto felici – aggiunge Antonella Liotti di “Libera” – perché è la prima volta dopo il covid che torniamo a celebrare il 21 marzo in presenza”.

Nell’ambito delle iniziative per la giornata nazionale delle vittime delle mafie, lunedì 21 marzo, i giovani studenti andranno in visita al capannone Rita Atria di Calendasco.