Il Cammino di San Colombano attraversa anche il territorio di Gragnano Trebbiense: da qualche giorno, da Centora a Campremoldo Sopra si possono vedere i cartelli che accompagnano il percorso dei pellegrini, indicando loro la strada.

La segnaletica ad hoc, voluta e fornita dalla Associazione che porta il Nome del Santo e di cui il Comune è entrato a far parte, è stata posizionata nei giorni scorsi. Mancano solamente i cartelli che indicheranno la deviazione verso il cento abitato di Gragnano, dove i turisti potranno trovare l’alloggio a loro destinato e collocato presso il Centro Culturale. La segnaletica è simile a quella utilizzata negli altri territori emiliani e lombardi attraversati dal Cammino e il suo posizionamento è un primo passo di un processo di valorizzazione del percorso che l’Amministrazione è intenzionata a portare avanti nel tempo.

Foto 3 di 3





“L’attenzione per il turismo religioso in particolare per i cammini, un tipo di turismo lento sempre più in crescita, non poteva lasciarci indifferenti – afferma la sindaca Patrizia Calza -. Si tratta di un’opportunità diversa di sviluppo del territorio da cogliere e sostenere. Una attenta operazione di marketing che, puntando sugli aspetti culturali, riesca a coinvolgere anche gli esercizi commerciali, valorizzando anche le produzioni locali DOC, potrebbe in futuro essere occasione di una crescita del commercio locale. Tra l’altro, questa riscoperta del Cammino, ricordano gli amministratori, ha consentito di accedere ad un importante contributo regionale: il Bando della Rigenerazione Urbana – che ha premiato il Progetto Francigena in comune e il Cammino di San Colombano”, predisposto da sei Comuni tra cui quello di Gragnano – ha infatti consentito di ottenere 166.000 euro. Pertanto il costo dell’intervento in corso di ristrutturazione del Centro Culturale presso cui verrà ricavata la stanza per l’accoglienza dei pellegrini, è coperto in parte da questo contributo.

“In ogni caso – conclude Patrizia Calza – la valorizzazione del Cammino è prima di tutto un’operazione di carattere culturale, di recupero dell’antica storia del territorio gragnanese locale. Per questo sul tema abbiamo voluto coinvolgere anche le scuole locali. La prima iniziativa si svolgerà nel mese di aprile”.