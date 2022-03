Gragnano rinnova il servizio di Humana: donate 30 tonnellate di abiti usati

Il comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) rinnova il servizio di raccolta e avvio a recupero degli indumenti usati di Humana People to People Italia, organizzazione di cooperazione internazionale.

Nell’ultimo triennio, le quantità di vestiario donate all’organizzazione umanitaria dai cittadini del comune piacentino hanno raggiunto i 30.150 chili: “Una virtuosa collaborazione – sottolinea Humana Italia – che permette di sostenere importanti progetti sociali e di tutela ambientale. Anche grazie al loro contributo, nel 2020 Humana ha destinato 223.685 euro a sostegno dei propri progetti di cooperazione internazionale (con interventi negli ambiti dell’assistenza all’infanzia, dell’istruzione e dell’agricoltura sostenibile) e di iniziative socio-ambientali in Italia”.

“Di grande importanza, inoltre, sono i benefici ambientali ottenuti grazie alle donazioni dei gragnanesi. Grazie al loro sostanziale contributo, è stato possibile evitare l’emissione di 109 tonnellate di anidride carbonica, risparmiare 181 milioni di litri d’acqua e impedire l’utilizzo di 9 tonnellate di pesticidi e 18 tonnellate di fertilizzanti. Inoltre, gli abiti usati affidati a Humana Italia non finiscono nella raccolta indifferenziata, riducendo quindi i notevoli costi di smaltimento di questa frazione. Per il comune di Gragnano Trebbiense, in particolare, sono stati risparmiati negli ultimi tre anni circa 5.930 euro”.

I cittadini possono continuare a donare i propri abiti e accessori usati nei contenitori presenti ai seguenti indirizzi: Strada Costa (Cimitero di Casaliggio); Via Roma; Via Don Emilio. Ecco cosa è possibile conferire, in sacchetti ben chiusi, nel contenitore con il logo Humana:

– capi d’abbigliamento;

– accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard);

– scarpe;

– borse e zaini;

– biancheria per la casa.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative e attività di Humana Italia: milano@humanaitalia.org – 02 93 96 4030; sito dedicato: http://raccoltavestiti.humanaitalia.org.