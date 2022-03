I Fiorenzuola Bees tornano a pungere sul Lido: Jesolo battuta 72-82

I Fiorenzuola Bees superano lo scoglio rappresentato da Secis Jesolo riuscendo a governare la partita al Pala Cornaro per tutti i 40 minuti disputati, ottenendo una meritata vittoria che porta la squadra di coach Gianluigi Galetti a quota 26 punti in classifica.

Dopo 2 minuti è Malbasa a sfruttare l’assist di Quaglia ed a realizzare il primo canestro dell’incontro, ma Ricci con 8 punti personali conditi dalla tripla del 6-11 al 6′ fa urlare forte la panchina di Fiorenzuola, chiamando presente la squadra dei Bees. La stoppata dello stesso Ricci su Rossi all’8′ prima, la bomba di Bracci in uscita dalla panchina subito dopo, consentono il primo strappo ai Bees (8-16), con Fiorenzuola che chiude il primo parziale avanti 11-17.

Nel secondo parziale Alibegovic e Rubbini portano sul +10 i Bees al 14′; Malbasa e Rosada provano a tenere a galla la squadra di coach Teso, ma dal pitturato Filippini è esiziale e costruisce una sua ennesima doppia doppia stagionale (16+12). 20-35 al 19′. Rossi realizza un gioco da 3 punti caparbio sul finale, chiudendo il parziale sul -11. 24-35. Fiorenzuola è immarcabile dall’arco, superando il 50% in partita, mentre Rossi e Malbasa provano ad annaspare per tenere in vita Jesolo. Ricci realizza dal piazzato il +16 Bees al 22′, costringendo la panchina locale al time out pieno.

Ancora Ricci con la tripla dice +20 al 27′, poi Alibegovic lo imita sul finire di quarto vanificando il tentativo di ricucire in parte il gap di Favaretto. E’ gradinata di triple fiorenzuolana, con il quarto che si chiude sul 42-62. Tommaso Rossi si conferma il miglior marcatore di giornata con due canestri consecutivi che danno energia al PalaCornaro (49-63 al 33′ con 7-1 di parziale per Jesolo), ma la sentenza da parte della squadra di coach Galetti avviene al 34′. Prima Filippini spara ancora da 3 punti, poi Livelli lo imita. Jesolo non può controbattere, Fiorenzuola si impone per 72-82.

23^ Giornata Campionato Serie B Girone B Old Wild West 2021/2022

Secis Jesolo Basket Club vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 72-82

(11-17; 24-35; 42-62)

Secis Jesolo: Rosada 10; Edraoui; Favaretto 16; Malbasa 9; Busetto ne; Quaglia 4; Rossi 20; Maestrello 23; Bolpin; Bovo 11. All. Teso

Fiorenzuola Bees: Bracci 3; Rubbini 13; Alibegovic 16; Livelli 12; Filippini 16; Avonto 3; Bussolo; De Zardo 1; Ricci 18; Jovanovic. All. Galetti