I giovani dell’Atletica Piacenza sugli scudi: medaglie e piazzamenti ai campionati regionali

L’Atletica Piacenza ha lasciato il segno ai Campionati regionali di lanci invernali, disputati a Modena per le categorie Cadetti/e e Allievi/e. Splendide medaglie di bronzo quelle di Ivan Bersani e Andrea Palazzina: il primo è riuscito a salire sul podio nel lancio del disco Allievi con il personale di 34,05m; il secondo si è aggiudicato il terzo posto nel lancio del martello Allievi scagliando l’attrezzo a 38,22m. Argento nel lancio del disco Allieve per Sara Dell’Orto, che ha migliorato il proprio primato nel disco Allieve, grazie ad un lancio a 23,29m. Buoni anche i piazzamenti dei Cadetti Giorgio Corrini, 27,54m nel martello, Carolina Bussei, 15,49m nel disco, Camilla Maria Ghezzi, 20,02m, tutti capaci di migliorare il proprio primato.

Si sono distinti anche i Cadetti e i Ragazzi ai Campionati regionali indoor di Parma. Molto bravo Gabriele Taschieri, in splendida forma sui 60hs Cadetti: dopo aver conquistato la finale correndo la batteria in 10”15, record personale, Gabriele è giunto sesto con una prova fotocopia, chiusa in 10”18. Grande prova per Sofia Cefalotti e Maria Garioni sui 60m Cadette: dopo aver strappato la finale 1 e 2 rispettivamente con i primati personali di 8”19 e 8”32, Sofia si è aggiudicata la quarta piazza con il tempo di 8”21, mentre a Maria è toccata un’ottima undicesima piazza, grazie al tempo di 8”34.

Con la stagione indoor ormai al termine, all’Atletica Piacenza mancano ormai gli ultimi appuntamenti invernali dei cross prima di archiviare la stagione fredda e tornare a concentrarsi sulle gare primaverili.