Identità Golose, tra le novità c’è Locanda Sensi di Rivergaro

Identità Golose, nell’edizione 2022 della guida gourmet rigorosamente on line figurano 6 ristoranti piacentini.

La guida, fruibile gratuitamente anche tramite app, è stata presentata in questi giorni alla Triennale di Milano. Un segno di rinascita, dopo gli stop e i vincoli imposti alla ristorazione dall’emergenza covid, testimoniato anche dal ragguardevole numero di schede proposte, 1.055 tra ristoranti italiani e stranieri. Sono 218 le novità assolute, e tra queste figura anche un ristorante del piacentino, Locanda Sensi di Rivergaro, di proprietà di Simone e Cinzia Barani. A convincere, l’equilibrio tra la tradizione e l’innovazione, oltre alla professionalità del giovane chef Mauro Brina, poco più che trentenne.

Ma andiamo per ordine alfabetico. Confermati nella guida 2022 anche il Belrespiro di Agazzano, con la sua proposta innovativa curata dallo chef Fabio Delledonne, La Palta di Borgonovo della pluripremiata Isa Mazzocchi (inserita anche nell’atelier des Grandes Dames di Veuve Cliquot per la promozione dei talenti femminili nella ristorazione), così come Nido del Picchio a Carpaneto, dello chef Daniele Repetti. A Piacenza viene nuovamente premiata la proposta della pizzeria Chiere, guidata dal giovane chef Stefano Chieregato, mentre a Podenzano ancora conferma – nel segno della tradizione – anche per l’Ostreria dei Fratelli Pavesi.