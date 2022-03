Il Centro aiuti chiude per 3 giorni da lunedì. “Da giovedì raccolta di alimenti non deperibili”

Centro di raccolta per gli aiuti umanitari, dopo la partenza del primo convoglio per l’Ucraina si rende necessario uno stop di tre giorni, per riorganizzare tutto il materiale arrivato negli spazi delle ex scuderie di Piazza Cittadella, accanto a Palazzo Farnese.

“La generosità dei piacentini non si è smentita – dice Paolo Rebecchi, coordinatore Anpas -, tanto che dobbiamo sospendere l’attività del centro di Piacenza per tre giorni, da lunedì 14 marzo, per poi riaprire alla volta di giovedì 17, secondo gli orari concordati. Dobbiamo prenderci una pausa per mettere ordine tra tutto il materiale raccolto, in modo da poter organizzare al meglio un nuovo invio e fare il punto rispetto alle necessità. A questo proposito – ricorda Rebecchi – non appena riapriremo il centro, invitiamo i piacentini intenzionati a voler dare un contributo, a consegnare principalmente generi alimentari non deperibili, perchè è cio di cui, in questo momento, c’è maggiormente necessità”. La stessa raccomandazione era stata fatta, nei giorni scorsi, anche da Ludmila Popovich, una delle volontarie del centro.

La struttura in piazza Cittadella quindi resterà aperta domani (domenica 13 marzo) secondo gli orari stabiliti: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. La raccolta riprenderà giovedì 17 marzo e nei giorni successivi, con gli orari previsti per i giorni feriali dalle ore 18 alle ore 21.