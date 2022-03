Il Centro aiuti per l’Ucraina chiude e riapre nel weekend. Un secondo stop per mettere ordine in quanto raccolto, grazie alla generosità dei piacentini, e organizzare nuovi invii per i cittadini ucraini in difficoltà.

Il servizio, gestito da Comune di Piacenza e Anpas, è stato allestito negli spazi delle ex scuderie di Piazza Cittadella, accanto a Palazzo Farnese. Proprio oggi è partito un altro tir, con un prezioso carico di 30 bancali di materiale pronti per essere destinati ai profughi ucraini.

“Dobbiamo chiudere di nuovo, fino a venerdì, il magazzino di piazza Cittadella – spiega Paolo Rebecchi, coordinatore Anpas – per organizzare tutto il materiale che ci è stato donato in questi giorni. Il centro riaprirà regolarmente sabato e domenica”.

Ecco gli orari: giorni feriali dalle ore 18 alle ore 21, quando la raccolta riprenderà anche durante la settimana gli orari da rispettare sono dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Come è già stato detto in più occasioni, in questo momento è prioritario raccogliere derrate alimentari non deperibili (e non in contenitori di vetro).