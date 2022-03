“Il conflitto ucraino e la geopolitica dell’energia”, incontro con il prof Furlan

La Sezione di Piacenza dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti organizza per mercoledì 6 aprile alle ore 18 e 45 un incontro dal titolo “Il conflitto ucraino e la geopolitica dell’energia”. Interverrà il prof. Sandro Furlan, docente di Geopolitics of Energy presso la Scuola Enrico Mattei – Eni Corporate University. L’incontro si terrà presso il Campus di Piacenza dell’Università Cattolica, in aula San Francesco, e sarà aperto al pubblico.

Sandro Furlan è docente di Geopolitica dell’energia presso la Scuola Enrico Mattei. Laureato in Scienze politiche economiche presso l’Università di Trieste, ha conseguito il Master in Economia dell’energia all’Istituto Francese del Petrolio (IFP) di Parigi, dove ha proseguito gli studi di dottorato in Economia dell’energia e dell’ambiente. Dal 2020, svolge la sua attività professionale negli Affari Internazionali di una grande società energetica con un distacco parziale presso il Ministero degli Affari Esteri, in qualità di Esperto Energia, Ambiente e Clima.

Ha tenuto corsi di Economia dell’Energia e di Geopolitica dell’Energia presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, presso l’IFP di Parigi, la KBTU di Almaty, Kazakhstan, MGMO, di Mosca, l’Università Allameh Tabatabai di Tehran e all’International Hellenic University, Salonicco, Grecia.