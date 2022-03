Il Fiorenzuola crolla al Pavesi: la Pro Patria passa 0-3

SERIE C – 32^ GIORNATA

FIORENZUOLA – PRO PATRIA 0-3

(2′, 39′ Parker, 68′ Stanzani)

Pesante sconfitta per il Fiorenzuola, che dopo quattro risultati utili consecutivi crolla al Pavesi davanti alla Pro Patria: finisce 3-0 per i bustocchi, che superano così in classifica proprio i rossoneri.

Una gara complicata per la squadra di Tabbiani che si è messa male fin dalle prime battute, con la rete di Parker a sbloccare il risultato dopo due minuti di gioco; gli ospiti comandano le operazioni nel primo tempo e si fanno vedere con un paio di conclusioni pericolose dalle parti di Battaiola, rossoneri praticamente non pervenuti in avanti. E nel finale della prima frazione arriva il raddoppio della Pro Patria ancora con Parker, che supera Battaiola con un pregevole sinistro. Tabbiani a inizio ripresa inserisce Bruschi, Fiorini e Mastroianni, quest’ultimo ci prova subito dalla distanza ma Caprile è attento. A metà ripresa gli episodi che chiudono la gara: Bruschi centra la traversa su punizione, subito dopo gli ospiti calano il tris con Stanzani, bravo a superare in uscita Battaiola con un pallonetto e a ribadire in rete dopo che la sfera aveva colpito la traversa.

I rossoneri restano a 34 punti in classifica: domenica sarà tempo di derby con il Piacenza.

LA CRONACA

Triplice fischio: Pro Patria batte Fiorenzuola 3-0

86′ – Ci prova anche Bruschi dalla distanza, conclusione a lato

80′ – Gran sinistro di Giani da fuori area, palla che sfiora il palo

73′ – Problemi per Ferri, al suo posto Ghisolfi

68′ – Terza rete della Pro Patria: Stanzani supera Battaiola con un pallonetto che finisce sulla traversa, lo stesso Stanzani ribadisce in rete

67′ – Traversa di Bruschi su punizione

62′ – Nuovo cambio nel Fiorenzuola, Giani prende il posto di Mamona

60 ‘ – Parker di testa, respinge Battaiola

56’ – Squillo del Fiorenzuola con Mastroianni, che controlla e calcia in porta dalla distanza: attento Caprile

Via alla ripresa

Squadre in campo nella ripresa, dentro Bruschi, Fiorini e Mastroianni, per Zunno, Nelli e Arrondini

Fine primo tempo: Pro Patria avanti 2-0 al Pavesi

39′ – Raddoppio Pro Patria: Parker si inventa una gran conclusione di sinistro dall’interno dell’area che lascia immobile Battaiola

38 ‘ – Stronati calcia dalla distanza, pallone altissima

33′ – Provano a farsi vedere i rossoneri: Mamona viene liberato al tiro in area, conclusione deviata in corner

18′ – Altra occasione per la Pro Patria con Stanzani, che prova l’acrobazia su un cross dalla destra: palla alta

17′ – Pro Patria ancora pericolosa: Bertoni dal limite fa partire una conclusione rasoterra che sibila vicinissima al palo

4′ – Pro Patria ancora pericolosa con il destro di Brignoli che sfiora il palo

2’ – Pro Patria subito in vantaggio: è Parker da due passi, su cross dalla destra, a sorprendere tutti e ad insaccare da due passi

Via alla gara: palla agli ospiti

Formazioni

Fiorenzuola: Battaiola, Potop, Ferri, Piccinini, Stronati, Zunno, Nelli, Arrondini, Mamona, Guglieri, Danovaro. A disposizione: Burigana, Dimarco, Ghisolfi, Bruschi, Sartore, Oneto, Gerace, Giani, Fiorini, Mastroianni, Varoli, Fracassini. Allenatore: Tabbiani

Pro Patria: Caprile, Molinari, Sportelli, Stanzani, Brignoli, Parker, Nicco, Pierozzi, Boffelli, Bertoni, Vezzoni. A disposizione: Mangano, Vaghi, Galli, Saporetti, Fietta, Lombardoni, Colombo, Bergamo, Ferri, Castelli, Pesenti. Allenatore: Prina