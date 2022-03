Il Fumara attende la capolista Montale “Proveremo a metterla in difficoltà”

Il Fumara attende la capolista Montale sabato alle 20:30 per una sfida casalinga dall’alto coefficiente di difficoltà ma dal potenziale di grande spettacolo sportivo. Le modenesi guidano la classifica del girone D di serie B1 con 43 punti, cinque le lunghezze di vantaggio dalla più diretta inseguitrice, Esperia Cremona. Le biancoblu arrivano all’appuntamento dopo aver conquistato otto punti nella settimana appena trascorsa che ha visto il MioVolley superare prima Certosa e poi Ostiano – per 3-1 e 3-2 – nel doppio confronto ravvicinato: sono ora venti i punti in graduatoria per il Fumara in una corsa salvezza davvero serratissima.

La sfida di andata con Montale, che aveva sancito l’esordio stagionale delle biancoblu, era terminata con un netto 3-0 in favore delle padrone di casa che poco o nulla avevano concesso alla squadra di coach Codeluppi controllando la gara con esperienza e limitando al massimo le trame offensive del Fumara: Scarabelli e compagne dovranno approcciare la gara con il giusto spirito, lo stesso visto negli ultimi tre confronti.

«In questo ultimo periodo ci siamo sicuramente unite di più grazie anche all’incontro avuto con Giulio (Costa, psicologo e membro dello staff MioVolley, NdR) – commenta la palleggiatrice Allasia – Inoltre è cambiato anche il nostro atteggiamento in campo, a partire dagli allenamenti, dove siamo state più aggressive e più concentrate. Montale è una squadra molto forte e completa. Proveremo a metterle in difficoltà con lo stesso atteggiamento e aggressività delle ultime partite, a partire dal servizio che ci ha dato molti risultati».

La partita sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del Consorzio MioVolley a partire dalle 20:25.