Il Fumara fa bottino pieno: Volley Certosa superata per 3-0

Il Fumara MioVolley strappa tre punti a Certosa, riscattando la sconfitta della gara di andata, trovando un piccolo spunto in classifica in attesa dei tanti recuperi ancora da disputare.

Coach Codeluppi sceglie la diagonale Allasia-Liguori, Falcucci e Scarabelli bande, Amatori e Guaschino al centro con Nasi libero. La buona partenza al servizio del Fumara mette in difficoltà la ricezione delle ospiti (4-1) che giocano subito un timeout per riorganizzare le idee ed il gioco. Falcucci ed Amatori allungano il passo biancoblu (16-8), il Fumara passa alla seconda set ball disponibile sul 25-17. Il secondo set si apre con un lungo monologo del MioVolley che controlla senza fatica l’andamento del parziale (14-5 prima, 22-5 poi): si va in archivio con il punteggio di 25-10. Più equilibrato l’avvio del terzo set ma il primo allungo è comunque biancoblu (9-6). Certosa prova a restare nella scia del Fumara ma l’allungo decisivo è ancora delle padrone di casa che riescono a trovare lo sprint decisivo chiudendo definitivamente la gara sul 25-16.

FUMARA MIOVOLLEY-VOLLEY CERTOSA 3-0 (25-17; 25-10; 25-16)

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia, Caviati, Liguori, Chinosi, Scarabelli, Falcucci, Sacchi, Amatori, Guaschino, Nedeljkovic, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco