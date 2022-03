“Il Gruppo Piacentino Rotary fornisce subito i primi soccorsi con medicinali in Ucraina”

Attenti come sempre ai grandi disagi e alle emergenze internazionali, i sette Rotary Club del Gruppo Piacentino, attraverso il service “We Cure Ucraina” sono stati tra i primi a inviare supporti e sostengo alle popolazioni Ucraine colpite dalla guerra.

Nella mattinata di giovedì 24 febbraio, a poche ore dallo scoppio del conflitto, appresa la gravità della situazione è partito con mezzi privati un carico di medicinali di primo soccorso, organizzato in collaborazione tra i Rotary Club, la Sig.ra Svitlana Ludovico e Confindustria Piacenza; è arrivato a destinazione a Gulivka, distretto di Cernivzi, dove i medicinali sono stati smistati e consegnati alla Croce Rossa di Cernivzi.

“Sul C/C messo a disposizione (IBAN IT84P0515612600CC0000030618 intestato al Rotary Club) e finalizzato all’acquisto di medicinali arrivano bonifici da ogni parte d’Italia – spiegano dal Rotary -. Forte la sensibilità anche di numerosi cittadini che desiderano recapitare pacchi con medicinali (sempre tra quelli indicati nell’elenco selezionato dai volontari Ucraini, e cioè bende – cerotti – antibiotici generici, pomate antibiotiche per ferite – antidolorifici – emostatici – pomate contro le ustioni – antipiretici – sacche per raccolta sangue – lacci emostatici – borse di primo soccorso). Sono in preparazione nuove spedizioni per i prossimi giorni , sempre con mezzi privati e appoggiandosi a un magazzino messo a disposizione da un imprenditore locale, come base di ricevimento e stoccaggio”.