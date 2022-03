Il lavoro negli appalti e nei subappalti, se ne parla in un convegno in Cattolica

Il lavoro negli appalti: tema classico del diritto del lavoro, da sempre al centro della riflessione di studiosi e operatori del diritto. L’attualità e la complessità delle sue implicazioni confermano il perdurante interesse nei confronti degli appalti di lavoro e delle questioni interpretative ad esso sottese. La ricerca di equilibrio tra interessi dell’impresa e tutela dei lavoratori raggiunge qui uno dei punti di massima tensione, della quale sono spesso espressione le forme illecite di interposizione e quindi il ricorso ai cosiddetti pseudo-appalti.

Anche di questo si discuterà nell’ambito del convegno di studi “Il lavoro negli appalti e nei subappalti” che si terrà il 25 marzo, dalle ore 15 alle ore 18, presso l’Auditorium “G. Mazzocchi” del campus di Piacenza dell’Università Cattolica e sarà fruibile anche online. L’evento si concentrerà tanto sugli aspetti fisiologici dei processi di esternalizzazione realizzati attraverso l’appalto , in particolare sulla principale tutela accordata dall’ordinamento ai lavoratori coinvolti in tali operazioni, ossia la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, sui quali si soffermerà l’Avv. Luigi Andrea Cosattini, Presidente Ager-Agi Emilia Romagna; quanto sulle patologie del fenomeno , di frequente utilizzato anche al fine di sottrarsi allo statuto protettivo (e ai costi) del lavoro subordinato, che saranno trattati dalla dott.ssa Francesca De Michiel, Ricercatrice in diritto del lavoro nell’Università Cattolica di Piacenza.

Presiederà il convegno il professor Antonio Chizzoniti, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Ordinario di Diritto canonico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, che sottolinea non solo l’importanza del tema, «che pone al centro la persona del lavoratore e i suoi diritti, ma anche della stretta e necessaria collaborazione di tutti i soggetti che, da differenti prospettive, sono chiamati ad occuparsene». Introdurranno il convegno il dott. Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza, e il Prefetto di Piacenza, dott.ssa Daniela Lupo, che insieme all’Università hanno stimolato l’organizzazione di questa iniziativa, a testimonianza del costante e proficuo dialogo tra istituzioni del territorio.

Promosso dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze giuridiche di Piacenza, in stretta collaborazione con la Scuola Superiore di Magistratura e Ager-Agi Emilia-Romagna, il convegno potrà essere seguito in presenza iscrivendosi al seguente link: https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a107S000000NyLz e online sulla piattaforma Microsoft Teams. L’evento è stato accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, che ha attribuito 3 crediti formativi per la partecipazione in presenza all’intera durata dell’iniziativa, nonché presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a formazione.permanente-pc@unicatt.it.