Il Piace fa visita al Padova, aperta la prevendita dei biglietti

Dopo la sconfitta casalinga nel derby contro Fiorenzuola, il Piace è pronto a tornare in campo sabato 26 marzo (ore 17:30) nella gara esterna contro Padova (Stadio “Euganeo” di Padova), valevole per la 15esima giornata di ritorno del campionato di Serie C.

La società veneta ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti, con la prevendita aperta dalle 12 di lunedì 21 marzo. I biglietti potranno essere acquistati on line o presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket L’elenco completo delle rivendite è consultabile al link: https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv e via web al seguente link: https://padovacalcio.vivaticket.it. Il prezzo dei tagliandi d’ingresso: Settore ospiti: € 10,00 + d.p.; € 7,00 + d.p. ridotto (under 10, over 65); € 1,00 senza d.p. ridotto PINK (dedicato esclusivamente alle donne).

I biglietti relativi al settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì 25.03.2022; il giorno della gara le biglietterie dello stadio Euganeo di Padova saranno chiuse e pertanto non sarà possibile acquistare alcun tagliando. All’ingresso sarà necessario presentarsi muniti di Green Pass Rafforzato ed indossare mascherina di tipo FFP2 (o superiore) come previsto D.L. 229/2021.