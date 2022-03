Il Piace ospita al Garilli la Pro Vercelli. Rientra Cesarini

Cerca altri punti importanti in ottica playoff il Piacenza, che domenica pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30) ospita al Garilli la Pro Vercelli.

Dopo il prestigioso successo contro la capolista Sudtirol che li aveva rilanciati, i biancorossi nell’ultimo turno hanno impattato sul campo della Giana Erminio, uno 0-0 sul quale ha pesato il calcio di rigore fallito da Rabbi. La squadra di Scazzola, a quota 39 in classifica, può contare – a otto giornate dal termine del campionato – su un vantaggio di cinque punti sul Mantova, prima squadra al momento fuori dalla zona playoff; un tesoretto importante, anche se il calendario non appare particolarmente agevole. La gara con la Pro Vercelli sarà la prima di tre sfide nel giro di una settimana: mercoledì prossimo il Piace scenderà in campo a Renate, domenica 20 marzo appuntamento con il derby contro il Fiorenzuola.

Per la sfida del Garilli Scazzola ritrova capitan Cesarini (autore di un gol capolavoro nella gara di andata), che ha scontato le due giornate di squalifica e farà coppia in attacco con Rabbi; ancora problemi invece per Dubickas, alle prese con l’infortunio alla caviglia, migliora invece Raicevic, anche se non è ancora al meglio. “Ci siamo preparati bene e siamo pronti ad affrontare una partita importante contro una squadra – alla quale sono affezionato e dove ho iniziato ad allenare, vincendo un campionato in serie C – costruita per arrivare in alto e che dopo il cambio di allenatore ha perso una sola gara delle ultime dodici – le parole alla vigilia del tecnico biancorosso -. Come sempre però dovremo pensare a noi, dando seguito alle ultime prestazioni casalinghe. Stiamo recuperando qualche giocatore, anche se resta l’emergenza in attacco: penso non avremo a disposizione Dubickas, ma rientrerà Cesarini, mentre Raicevic, che negli ultimi due mesi si è messo a disposizione nonostante un dolore al tallone, da questa settimana ha ripreso ad allenarsi con continuità e sono sicuro ci darà una grossa mano”.

La Pro Vercelli occupa l’ottavo posto in classifica con 44 punti e arriva dal rotondo successo per 4-1 sulla Pro Patria. All’andata i biancorossi espugnarono il “Piola” per 3-1 grazie alle reti di Cesarini, Rabbi e Dubickas. “Mi aspetto un avversario solido, con valori tecnici e atletici importanti specialmente nel reparto avanzato – le parole alla vigilia di mister Lerda -. Sono vicini a noi in classifica e si giocano un posto importante a fine campionato: dovremo fare una grande prestazione, solo così possiamo pensare di dare continuità al nostro percorso”.