Il Piace sconfitto ma non abbattuto a Padova guarda ai playoff IL COMMENTO

Per il Piacenza la partita inizia 20 minuti dopo il fischio d’inizio. Nel frattempo il risultato è già confezionato perché il lanciatissimo Padova è in vantaggio di due reti realizzate con la complicità di una difesa molto approssimativa. Si temeva il ripetersi della partita in casa della Juve U23 quando il risultato (4-0) fu piuttosto severo ai danni dei biancorosssi; fortunatamente non è andata così perché i ragazzi di Scazzola col passare dei minuti sono entrati in partita, fino a rimettere in discussione il risultato a metà ripresa quando, con Cesarini, avevano accorciato le distanze. Poi l’ennesimo sbandamento difensivo ha fissato definitivamente il punteggio.

I biancorossi escono così dall’Euganeo con una sconfitta tutto sommato dignitosa e con non poche attenuanti da ricercarsi, soprattutto, nelle assenze dei vari Cosenza, Dubiskas e Raicevic. La superiorità tecnica del Padova (probabilmente la miglior squadra del girone) era evidente; inoltre la sconfitta del Sud Tirol di qualche ora prima aveva messo le ali ai veneti che, stasera, vedono la possibilità di vincere il girone, avendo ancora da disputare il confronto diretto, e quindi guadagnare la promozione in serie B. Ci è piaciuta, quindi, la reazione orgogliosa del Piacenza che, lentamente ma progressivamente, dava consistenza alle proprie azioni manovrando bene sull’asse Suljic – Munari -Cesarini – Gonzi mentre non altrettanto incisivi erano l’ex Castiglia (piuttosto opaco) e Rabbi.

Probabilmente sarebbe stato opportuno anticipare qualche cambio (le entrate di Rossi e di Lamesta), anche se non avrebbero potuto evitare la sconfitta in quanto il Padova, una volta avvertito il pericolo, ha ripreso le redini dell’incontro.

In definitiva tutto secondo le previsioni. Per il Piacenza una sconfitta prevista ed una prestazione ancora sconcertante nell’avvio, ovvero quello che comunemente si chiama approccio alla partita. Ci conforta, invece, la constatazione che quando viene stimolata la squadra sa produrre anche un buon volume di gioco.

La classifica non è cambiata e difficilemente cambierà prima della fine: ormai il pensiero corre ai play off.