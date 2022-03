Il Piacenza Baseball batte il primo colpo del 2022: preso Paolo Contardi

Prima operazione di mercato del Piacenza Baseball per la stagione 2022: Paolo Contardi vestirà la casacca biancorossa per il prossimo Campionato di Serie B.

Destro naturale, esterno di ruolo classe 1987, Contardi muove i primi passi nel baseball nel 1998 tra le fila del Codogno, squadra della sua città. Con la casacca biancoblu è protagonista di tutta la trafila delle categorie giovanili vincendo gironi e Coppa Regione, guadagnandosi anche la convocazione per due anni consecutivi alla selezione Lombardia con la quale disputa due edizioni del prestigioso Torneo delle Regioni a Ronchi dei Legionari ed a Macerata. Il passaggio alla categoria Under 21 avviene con la maglia degli Old Rags di Lodi, ai quali Paolo approda in prestito. Il rientro a Codogno lo porta nel roster della prima squadra, con la quale debutta in Serie A2 nella seconda metà degli anni 2000. Nel 2009 passa definitivamente agli Old Rags di Lodi con i quali disputa campionati di Serie B e Serie A Federale, diventando un pilastro dei gialloverdi fino a diventarne capitano.

Negli ultimi anni sono addirittura cinque i Campionati di Serie C conclusi dagli Old Rags al primo posto del girone. Presentatasi l’occasione di questa nuova avventura in biancorosso, Contardi ha accettato di buon grado di portare esperienza e profondità al roster a disposizione dello staff tecnico di Marenghi. (nota stampa)