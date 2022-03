Il Piacenza Baseball scalda i motori: domenica allenamento congiunto con il Brescia

Va sempre più intensificandosi il lavoro di preparazione al campionato programmato dal Piacenza Baseball.

Per domenica coach Marenghi ha fissato un’intera giornata d’allenamento consistente in una sessione mattutina dalle 11 alle 13,30, destinata sia alla fase offensiva che a quella difensiva, cui ne seguirà una pomeridiana consistente in una partita di allenamento (inizio ore 14,30) contro il Brescia, formazione di Serie A che tornerà poi a Piacenza il 27 marzo per il Memorial De Benedetti. Il test con i quotati lombardi sarà improntato ad un numero contingentato di lanci ed eliminati in ogni inning e si protrarrà secondo le esigenze e le necessità dettate dai programmi di allenamento predisposti dagli staff. I biancorossi alzano comunque il tiro e ad un mese circa dall’Opening-day aggiungono al normale lavoro sui fondamentali un primo approccio agonistico contro un avversario di spessore.

In campo anche le giovanili. Trasferta a Codogno sia per l’U15, in amichevole alle 15 con i padroni di casa, che per l’U12, impegnata in un triangolare contro Ares Milano (ore 12,30) e Cabs Seveso (ore 14).