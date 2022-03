Il presidente Mattarella visita la mostra dedicata a Klimt, esposto anche il Ritratto di Signora

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia” accompagnato dalla Sovrintendente Capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli. L’esposizione, che comprende anche il Ritratto di Signora della Ricci Oddi di Piacenza, è allestita presso il museo di Roma a Palazzo Braschi.

“Klimt. La Secessione e l’Italia” visitabile fino al 27 marzo 2022 è una mostra promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, co-prodotta da Arthemisia che ne cura anche l’organizzazione con Zètema Progetto Cultura s.r.l. in collaborazione con il Belvedere Museum e in cooperazione con Klimt Foundation. “Grande emozione tra i visitatori e tra il personale del Museo e della Sovrintendenza con i quali il Presidente ha scambiato alcune parole al termine della visita, esprimendo il suo apprezzamento per la importante mostra e per il lavoro svolto – hanno fatto sapere gli organizzatori -. Il presidente Mattarella ha mostrato grande interesse per il quadro di Piacenza”.