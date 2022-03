“In 5 anni fatto tanto per Piacenza”. Ma su Polledri la Lega non si sbilancia

“In 5 anni la Lega ha fatto tanto per Piacenza. Abbiamo un nostro progetto di città e una nostra squadra e vogliamo andare avanti. La Lega c’è”. Lo chiarisce il capogruppo in consiglio regionale Matteo Rancan, nel lanciare la campagna elettorale per le amministrative del capoluogo. “La data delle elezioni non c’è ancora – dice -, stiamo lavorando sulla lista, vogliamo coinvolgere quanta più gente possibile”. Saranno confermati i consiglieri e gli amministratori uscenti? “Sono valutazioni che terremo presenti” dice Rancan. impossibile farlo sbilanciare sulla questione Massimo Polledri, storico rappresentante della Lega e convitato di pietra alle prossime elezioni amministrative. “E’ un militante – taglia corto Rancan -, rientra nelle valutazioni che faremo per la composizione della lista”.

Non si taglia corto, invece, nel fare il punto rispetto a quanto fatto dagli assessori in quota Lega nei 5 anni dell’amministrazione Barbieri. Inizia Paolo Mancioppi. “L’ambiente è un tema che per troppo tempo ha avuto una connotazione politica, legato a battaglie. ideologiche. Ma con i fatti e i provvedimenti adottati abbiamo dimostrato una sensibilità ambientale unica. Abbiamo visto fin dall’inizio nostro insediamento che, per quanto riguarda la raccolta differenziata, Piacenza era la Cenerentola della Regione (56%). Nell’arco di due anni siamo riusciti a portare la percentuale al 71%, ed è nostra intenzione adottare la tariffazione puntuale. Per quanto riguarda la mobilità urbana, abbiamo approvato il Pums dopo un percorso iperpartecipato, come ci ha riconosciuto la stessa Regione, con contenuti importanti. Sono previsti ampliamenti delle zone 30, così come il riperimento dei fondi per la sostituzione progressiva dei bus. In pochi anni cambieremo tutta la flotta. Abbiamo messo a punto la linea MetroBus, che consente di raggiungere con il trasporto pubblico zone prima isolate della Besurica, potenziando il servizio, e faremo la stessa cosa a Sant’Antonio e San Lazzaro. Sempre nell’ottica di tutelare l’ambiente e la mobilità sostenibile, sono passate da 3 a 40 le colonnine per i mezzi elettrici, e abbiamo potenziato il sistema delle ciclabili, come il collegamento di Mucinasso. Fare politica significa avere progettualità, crederci e mettere risorse. A questo proposito ricordo la delibera di giunta di ieri, con il progetto da un milione e 600mila euro per i giardini Margherita”.

Prende poi la parola l’assessore Stefano Cavalli. “Durante la pandemia abbiamo promosso, insieme alle associazioni di categoria del commercio, il progetto Compra Piacenza per sostenere le attività commerciali del territorio. La nostra attività di promozione, di concerto con la cabina di regia, non si è mai fermata, con diverse iniziative messe in campo per il centro storico, ricordo poi che siamo riusciti anche a mettere mano al mercato cittadino, rivedendo la collocazione degli spazi e attivando nuove concessioni. Sul fronte dello sport – dice – siamo l’unico comune capoluogo ad aver dato fondi covid alle società sportive: 105 mila euro e altri 75 mila euro sotto forma di voucher per famiglie in difficoltà, da utilizzare per i figli sempre in ambito sportivo. Proprio sul valore aggiunto dello sport per i giovani verrà organizzato un convegno. Importante è anche il nostro impegno per l’impiantistica, con un investimento di oltre 3 milioni di euro. A breve inaugureremo la pista di atletica, abbiamo rifatto gli spogliatoi e le tribune del Beltrametti. Abbiamo dotato le piscine Raffalda e Polisportivo di sollevatori per i disabili, per consentire a titti l’accessibilità delle nostre strutture. Tra le mie deleghe c’è anche quella alla famiglia: insieme all’assessore al Welfare Federica Sgorbati abbiamo portato avanti tanti progetti, che preferisco però approfondire insieme a lei”.

“La mia delega fondamentale è quella alla sicurezza – interviene l’assessore Luca Zandonella -, rispetto alla quale abbiamo mantenuto quanto promesso in campagna elettorale: sono state installate oltre 50 nuove telecamere, collegate anche con le centrali operative di carabinieri e Questura, oltre al sistema Targa System che consente di controllare in tempo reale i dati delle vetture e garantire una maggiore sicurezza stradale. Tramite Acer abbiamo inoltre installato altre 150 telecamere nelle case popolari, potenziando così la rete di videosorveglianza. La polizia locale è stata dotata di strumenti al passo con i tempi. Per il Quartiere Roma, nessuno avrebbe scommesso un euro sulla possibilità di vedere tanti bambini giocare nei giardini Margherita, grazie alla bellissima iniziativa promossa dalla parrocchia di San Savino. Un altro passo in avanti sul fronte sicurezza è stato garantito poi dalla demolizione del mercato ortofrutticolo. Nessuno di noi, 5 anni fa, ha promesso che saremmo arrivati a zero reati in città, noi abbiamo invece promesso che avremmo dato molta attenzione al tema e che avremmo investito al massimo. E questo è stato fatto”. Per le altre due deleghe (identità e tradizioni, politiche giovanili), Zandonella ricorda le iniziative di promozione del dialetto e il bando Giovani Protagonisti.

L’ultimo a prendere la parola è il presidente del consiglio comunale, Davide Garilli. “E’ stata per me un’esperienza molto formativa, mi ha consentito di conoscere da vicino come funziona la macchina amministrativa. Noi della Lega siamo qui per dire cosa abbiamo fatto e cosa faremo. Sicuramente in questi 5 anni avremo sbagliato qualcosa, per molti di noi questa è stata la prima esperienza in politicak ma abbiamo anche fatto tante cose, così come il sindaco Patrizia Barbieri che noi sosteniamo. Penso al corso di medicina in lingua inglese, così come il nuovo ospedale di Piacenza, che sarà il primo in Italia nell’era post covid. Insomma, tante cose sono state fatte – ribadisce – e chi lo nega è ingrato e poco attento. In vista delle elezioni, lavoriamo per un centrodestra unito a fianco dei civici di Liberi. Lega darà risposte importanti a Piacenza anche nei prossimi 5 anni”.