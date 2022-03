In campo le giovanili del Piacenza Calcio, sfida con la Pergolettese Primavera

Piacenza Calcio, nel fine settimana tornerà in campo la Primavera 4 per la prima fase dei play off ai quali i biancorossi si sono qualificati da vincente del proprio girone.

I ragazzi di mister Tretter sabato affronteranno la gara d’andata contro la Pergolettese. L’Under 17 e l’Under 15 giocheranno contro il Fiorenzuola così come i ragazzi dell’Under 14, mentre mister Montagna e la sua Under 13 saranno impegnati contro il Sassuolo. Le squadre femminili Under 17 ed Under 15 sfideranno rispettivamente San Marino e Modena. Doppio impegno nel fine settimana per Under 12, Under 10 ed Under 9: i ragazzi di mister Carreri sabato giocheranno contro la Spes Borgotrebbia, mentre domenica disputeranno il torneo “Fair Play Elite” con San Giuseppe e Gotico; il gruppo di mister Minetti sabato sfiderà il Podenzano e domenica sarà impegnato nel triangolare con Cremonese e Brescia che verrà disputato anche dalla formazione Under 9, la quale sabato sarà protagonista contro la Borgonovese. Infine le ragazze della categoria pulcini giocheranno con il Niviano.

PRIMAVERA 4 – PRIMA FASE PLAY OFF

PERGOLETTESE – PIACENZA CALCIO, sabato 12 marzo ore 14.30

Campo Comunale 1, via XXIV Maggio 23, Ripalta Cremasca (CR)

UNDER 17

FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO, domenica 13 marzo ore 15.00

Campo sportivo Comunale 2, viale Filippo Corridoni, Fiorenzuola d’Arda (PC)

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO – SAN MARINO, domenica 13 marzo ore 14.30

Campo sportivo “G. Rubini”, via IV Novembre, Podenzano (PC)

UNDER 15

FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO, domenica 13 marzo ore 11.00

Campo sportivo Comunale 2, viale Filippo Corridoni, Fiorenzuola d’Arda (PC)

UNDER 15 FEMMINILE

MODENA – PIACENZA CALCIO, domenica 13 marzo ore 10.30

Campo sportivo “Casini”, via Amendola 370, Modena

UNDER 14

FIORENZUOLA – PIACENZA CALCIO, domenica 13 marzo ore 9.30

Campo sportivo Comunale 3, via Barani, Fiorenzuola d’Arda (PC)

UNDER 13

PIACENZA CALCIO – SASSUOLO, domenica 13 marzo ore 11.00

Campo sportivo “G. Rubini”, via IV Novembre, Podenzano (PC)

UNDER 12

PIACENZA CALCIO – SPES BORGOTREBBIA, sabato 12 marzo ore 15.00

Centro sportivo “Besurica”, via Placentia, Piacenza

TORNEO “FAIR PLAY ELITE”, domenica 13 marzo a partire dalle ore 13.30

PIACENZA CALCIO – SAN GIUSEPPE – GOTICO

Campo San Giuseppe, via Giannelli, Piacenza

UNDER 10

PODENZANO – PIACENZA CALCIO, sabato 12 marzo ore 15.00

Campo sportivo “G. Rubini”, via IV Novembre, Podenzano (PC)

TRIANGOLARE, domenica 13 marzo dalle ore 10.15

CREMONESE – PIACENZA CALCIO – BRESCIA

Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, via Postumia, Cremona

UNDER 9

BORGONOVESE – PIACENZA CALCIO, sabato 12 marzo ore 15.30

Campo Sportivo “F.lli Curtoni”, via Marzabotto 60, Borgonovo Val Tidone

TRIANGOLARE, domenica 13 marzo dalle ore 10.15

CREMONESE – PIACENZA CALCIO – BRESCIA

Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, via Postumia, Cremona

PULCINI FEMMINILE

NIVIANO – PIACENZA CALCIO, sabato 12 marzo ore 16.00

Centro sportivo Niviano, via Case Vecchie 21, Rivergaro (PC)