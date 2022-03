In Piazza a Roma per la pace: sabato pullman in partenza anche da Piacenza

Da Piacenza a Roma per dire no alla guerra. La Cgil di Piacenza sta organizzando una serie di bus per tutti coloro che in provincia sono interessati a partecipare alla grande manifestazione di sabato 5 marzo, in programma nella Capitale, per la pace in Ucraina. Pullman saranno in partenza da Borgonovo, Castel San Giovanni, Fiorenzuola e Piacenza. Per informazioni e prenotazioni: 0523 459791 presso la Cgil.

Di seguito pubblichiamo l’appello a partecipare, inviatoci in redazione da Roberto Lovattini, uno degli organizzatori della manifestazione per la pace: “Sabato 26/02 con la manifestazione per dire No alle guerre, ma anche il 2 marzo aderendo alla proposta di digiuno del Papa, credo che la città di Piacenza abbia dato una risposta importante a Putin ma anche a tutti coloro che continuano a lavorare per la guerra. Certo la situazione è difficile noi lo sappiamo: la guerra distrugge prima di tutto la possibilità del confronto civile e parlano solo le armi. Dove c’è la guerra, oltre alle mai dimenticate vittime che continuiamo a piangere, c’è impossibilità di sapere quel che avviene e la censura è imperante. Vediamo quanto avviene in Russia dove chi manifesta per la Pace rischia la libertà se non la vita. Ma questo avviene in qualsiasi guerra. Vorrei ricordare l’Iraq, dove la Nato fece la guerra perché si sosteneva che c’erano le armi di distruzione di massa; in realtà non era vero e le famose armi di distruzione non furono mai trovate.

In gioco non c’è solo una guerra distruttrice ma la possibilità stessa che l’intero genere umano scompaia. La manifestazione ha detto No a tutte le Guerre e che L’Europa se vuole può utilizzare altri strumenti per agire. Vogliamo che l’Onu cerchi di riportare al tavolo delle trattative Ucraina e Russia. Siamo stati a parlare con le donne ucraine riunite ai Giardini Margherita per far sentire la nostra solidarietà e per discutere con loro. Credo che siamo stati gli unici a farlo, poiché è facile parlare ma più difficile è metterci la faccia. Loro hanno amici e parenti sotto le bombe, naturale che siano sconvolti. Il Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza al quale avevamo inviato l’appello da sottoporre all’attenzione del Consiglio, oltre a non diffonderlo non ci ha nemmeno risposto. Noi andiamo avanti con gli aiuti alle popolazioni ucraine coinvolte nel conflitto , certamente d’accordo con l’accoglienza dei profughi ma anche con il sostegno alle azioni diplomatiche che costringano Putin a fermarsi senza incentivare un conflitto che rischia di minare l’esistenza di ogni essere vivente sulla Terra.

Per questo motivo parteciperemo alla manifestazione di sabato 5 marzo a Roma e invitiamo chi desidera aderire a prenotare il posto sui pullman telefonando allo 0523 459791 presso la Cgil.”