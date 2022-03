In San Giovanni in Canale concerto del Coro Polifonico Farnesiano

Un nuovo appuntamento con le voci, il coro e la musica è previsto sabato 5 marzo (ore 20:45) nella chiesa di San Giovanni in Canale a Piacenza: protagonista il Coro Polifonico Farnesiano al gran completo con le sue tre formazioni: Voci Bianche, Voci Giovanili e Voci Miste. Sotto la direzione del Maestro Mario Pigazzini, i tre cori presenteranno un ampio programma sacro che ripercorrerà vari periodi storici dal Rinascimento ai giorni nostri. Accompagna all’organo le esecuzioni musicali Alessandro Molinari.

Un evento musicale che assume particolare rilievo per il Coro Farnesiano, in quanto occasione per celebrare il 45° anniversario di ininterrotta e intensa attività ricca di successi e grandi riconoscimenti di stima e apprezzamento sia in Italia che all’estero. Il Coro Farnesiano di Piacenza è una realtà artistica e di formazione musicale di eccellenza diretta dal Maestro Mario Pigazzini, che da oltre 40 anni avvicina e prepara bambini e bambine e più in generale chiunque sia interessato alla musica e al canto corale.

Promuovere e diffondere la cultura musicale è sempre stato l’intento del Coro Farnesiano e della sua scuola (da anni riconosciuta anche dalla Regione Emilia-Romagna), sia attraverso la didattica, consentendo la fruizione di un serio e qualificato insegnamento musicale, sia tramite la creazione e l’organizzazione di eventi musicali stimolanti per allievi, coristi e pubblico. “Il concerto – spiegano i promotori – è inoltre dedicato alla Parrocchia di San Giovanni e Santa Brigida per l’accoglienza riservata alle tre formazioni corali che, per rispettare le norme e il distanziamento necessario per cantare, hanno avuto bisogno di spazi più ampi rispetto a quelli disponibili nella propria sede. Un ringraziamento speciale al parroco, don Riccardo Lisoni”.

L’ingresso è gratuito e consentito con Green Pass rafforzato e mascherina FFp2 sulla base delle norme vigenti.