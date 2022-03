Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso di Fiorenzuola “Ora investire sul personale”

Taglio del nastro all’ospedale di Fiorenzuola per il nuovo Pronto Soccorso. Il servizio è stato interessato, nei mesi scorsi, da un importante intervento di riqualificazione, con la rimodulazione degli spazi esistenti e la creazione di nuovi ambienti aggiuntivi. Il progetto ha permesso di ridisegnare completamente il volto del Pronto soccorso e l’organizzazione interna.

Le principali modifiche apportate sono relative alla creazione di una nuova camera calda con un ingresso e un’uscita indipendenti per i mezzi, l’ampliamento da settecento a 1100 metri quadrati, la realizzazione di un nuovo accesso dedicato all’utenza e percorsi differenziati per i casi sospetti Covid.

All’inaugurazione della struttura riqualificata, nella mattinata dell’1 marzo, sono intervenuti Giuliana Bensa, direttore generale ad interim Ausl Piacenza; Andrea Magnacavallo, direttore sanitario facente funzioni Ausl Piacenza; Romeo Gandolfi, sindaco di Fiorenzuola; Lucia Fontana, presidente Conferenza territoriale sociosanitaria; Patrizia Barbieri, presidente Provincia Piacenza e Raffaele Donini, assessore politiche per la salute regione Emilia-Romagna. “Questa inaugurazione dimostra come nel mezzo della pandemia non abbiamo mai rinunciato a progettare la sanità del futuro” – ha affermato Donini.

L’intervento del nuovo Pronto Soccorso è costato oltre un milione e 300mila euro. “Ma non possiamo nasconderci che la vera criticità è un’altra: mancano i sanitari per il servizio di emergenza e urgenza. Il vero investimento va fatto sul personale. Dobbiamo capire cosa fare per risolvere questa situazione. Dobbiamo sempre più investire sulle strutture e sul capitale umano, dall’altro lato anche chiarire che l’accesso al Pronto Soccorso sia corretto. Il 70-75% degli accessi riguarda codici bianchi. Il sistema deve dialogare tra le varie strutture, ed è per questo che le case della comunità sono fondamentali”.

Dopo il taglio del nastro, seguiranno la benedizione dei locali da parte del cappellano dell’ospedale don Cesare Lugani e del parroco emerito don Gianni Vincini e una visita guidata con il direttore del Pronto soccorso Bernardo Palladini e la coordinatrice Marilena Longinotti.