Inaugurazione pannello segnaletico sul Sentiero del Tidone a Pianello donato dai Lions Castel San Giovanni

E’ stato inaugurato un nuovo pannello segnaletico, con cartina e informazioni turistiche, sul Sentiero del Tidone a Pianello Val Tidone. La nuova tavola ha sostituito la precedente che risaliva a circa 8 anni fa, in cui cartina presente rappresentava solo una parte del tracciato di 69 chilometri che costeggia l’intera asta del torrente Tidone, e forniva informazioni sull’associazione che non erano più corrette; il pannello, logorato dal tempo, risultava inoltre sbiadito e illeggibile in alcuni punti.

Per questo motivo il Lions Club Castel San Giovanni ha deciso di realizzarne uno nuovo in duplice copia, per poter essere posizionato su entrambe le facciate della bacheca che si trova vicino al Consorzio Agrario e alla sede degli alpini del gruppo locale di Pianello Val Tidone, in un punto strategico e molto frequentato sia dai residenti che da coloro che intendono percorrere il sentiero. Il pannello contiene informazioni relative ai servizi che si possono avere in paese, come ad esempio la farmacia, il bancomat, i negozi, dove mangiare e pernottare, notizie storiche sull’abitato e le tappe successive sul percorso e i tempi indicativi di percorrenza a piedi e in mtb verso la sorgente e verso il chilometro zero, dove il Tidone si immette nel fiume Po.

Il momento inaugurale è stato introdotto da Massimiliano Sacchi, consigliere comunale di Pianello Val Tidone che ha presentato i referenti delle varie realtà che hanno contribuito alla realizzazione del pannello: l’amministrazione comunale di Pianello Val Tidone rappresentata dal primo cittadino dottor Giampaolo Fornasari che ha fatto gli onori di casa ringraziando tutti i presenti, in particolare l’assessore Simona Traversone del comune Alta Val Tidone e l’assessore Serena Carella del comune di Borgonovo Val Tidone, e che ha speso parole di elogio per tutte le iniziative dei Lions Club Castel San Giovanni di cui fa parte e complimentandosi con l’associazione ‘Sentiero del Tidone’ per quanto hanno fatto e stanno facendo nella manutenzione e promozione del percorso.

A seguire, Daniele Razza, presidente del sodalizio ‘Sentiero del Tidone’, ha voluto sottolineare come tutto è nato, ovvero da un messaggio ricevuto alcuni mesi fa da parte della professoressa Anna Tanzi, presidente del Lions Club Castel San Giovanni, che lo avvisava di voler fare un servizio sul sentiero e da cui è scaturita l’idea della sostituzione del pannello. Razza ha voluto ringraziare Tanzi e tutto il Lions Club per la sensibilità dimostrata e ha colto l’occasione per indicare le numerose iniziative che si svolgeranno durante l’anno, focalizzandosi soprattutto su quelle che si terranno a Pianello Val Tidone: il progetto scolastico a cui ha aderito il plesso scolastico locale, il progetto “Sentiero d’Autore: storie per una valle”, realizzato dalle biblioteche comunali di Sarmato e Pianello e che ha vinto il concorso nazionale “Città che legge”, e infine le escursioni di “Val Tidone Lentamente” che coinvolgeranno il territorio comunale pianellese, in particolare l’escursione serale

otturna organizzata dall’associazione che quest’anno si terrà per la prima volta a Pianello e partirà proprio dal pannello inaugurato. Razza ha infine ricordato l’importanza di tutti gli associati che, come la pianellese Tiziana Braga, “svolgono un prezioso lavoro e danno un contributo fondamentale per poter eseguire tutte le attività, dalla manutenzione al monitoraggio del percorso alla buona riuscita di tutte le iniziative”.

La professoressa Anna Tanzi ha ricordato tutte le iniziative dei Lions e il loro motto (“noi serviamo”) per il quale si prodigano a svolgere attività in tutta la vallata, sottolineando che la realizzazione del pannello rientra a pieno titolo tra le finalità dell’associazione. Al termine dell’intervento, Tanzi ha voluto ricordare l’orrore della guerra e ha richiesto un minuto di silenzio in ricordo delle vittime. I presenti hanno quindi eseguito il tradizionale taglio del nastro e scoprendo il pannello.