Intervento dei vigili del fuoco nella prima serata del 2 marzo in centro a Piacenza, per un incendio che ha interessato uno stabile di via Felice Frasi. L’allarme è scattato poco dopo le 19: secondo le prime informazioni, alla base di quanto accaduto ci sarebbe il mal funzionamento di una canna fumaria: il denso fumo che si è sprigionato ha richiamato in strada diverse persone.

Sul posto i vigili del fuoco della caserma di Strada Val Nure, intervenuti con l’autoscala e l’autobotte. In via Felice Frasi anche le volanti della polizia e gli agenti della polizia locale: la strada è stata chiusa.