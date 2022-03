Incidente a Rivergaro lungo la 45, motociclista ferito

Incidente a Rivergaro, lungo la strada statale 45. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta, un’auto – forse per una mancata precedenza – sarebbe entrata in collisione con una moto.

Ad aver la peggio il motociclista, un ragazzo di 22 anni, caduto rovinosamente sull’asfalto, e che ha riportato alcuni traumi. È stato soccorso dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pontedellolio in postazione a Rivergaro e dal personale medico e infermieristico del 118 del Pronto Soccorso di Piacenza. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato all’Ospedale Guglielmo da Saliceto. Le sue condizioni non sono gravi.