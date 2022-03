Incindente alla rotatoria, macchina impazzita centra altri due mezzi

Incidente nella prima serata di venerdì 4 marzo alla rotatoria della Galleana della tangenziale sud di Piacenza. Un’Alfa Romeo Giulia si è schiantata contro il guardrail e poi ha centrato altri due veicoli: una Fiat Uno e una Volvo C30.

Illeso il conducente dell’Alfa, sono stati invece accompagnati in pronto soccorso la donna alla guida della Fiat e l’uomo al volante della Volvo. Sul posto per i soccorsi un’ambulanza della Croce Bianca, un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118 e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati. La dinamica di quanto successo è al vaglio degli agenti della polizia stradale. Il traffico è rimasto rallentato per consentire i soccorsi.