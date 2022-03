Cade durante la potatura, infortunio per un operaio Castell’Arquato

Infortunio sul lavoro a Castell’Arquato, operaio grave a Parma. Poco dopo le 9 di martedì 22 marzo, un uomo è caduto accidentalmente da una scala a pioli mentre stava effettuando dei lavoratori di potatura in un giardino di un’abitazione in via Primo Maggio.

A seguito della caduta, l’uomo, di 55 anni, ha riportato una commozione cerebrale e alcuni traumi. È stato soccorso dai sanitari giunti sul posto con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Anpas di Lugagnano Val D’Arda e con l’auto infermieristica del 118 del Pronto Soccorso di Fiorenzuola. Decollato da Parma anche l’elisoccorso, atterrato in un prato. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato elitrasportato all’Ospedale Maggiore della città ducale in gravi condizioni ed è stato ricoverato in prognosi riservata nel Reparto di Rianimazione.