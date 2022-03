Infortunio sul lavoro in cantiere in centro, muratore si rompe una gamba

Infortunio sul lavoro in un cantiere edile all’interno di un negozio di via Sopramuro a Piacenza in cui sono in corso lavori di ristrutturazione.

E’ accaduto poco prima delle 16 di giovedì 24 marzo. Un muratore, per cause ancora da accertare, è precipitato un’altezza di circa due metri, riportando la frattura di una gamba. È stato soccorso dai sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica del 118, e condotto al Pronto Soccorso cittadino per ricevere le cure del caso.