Interdittiva antimafia per società di logistica “Rischi di condizionamento”

Il Prefetto di Piacenza Daniela Lupo ha emesso, in data odierna, un’interdittiva antimafia nei confronti di una societa di logistica “esposta – riferisce la Prefettura – a rischi di condizionamento da parte della criminalità organizzata per collegamenti con la camorra salernitana, operante in questa provincia e in altre aree dell’Italia settentrionale”.

L’attività di prevenzione della Prefettura è stata avviata a seguito della richiesta di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo d’infiltrazione mafiosa della societa rientrante nell’ambito di categorie sensibili (cd. White List). “Grazie agli accertamenti effettuati – viene spiegato – è emerso un intreccio societario tra imprese che, dietro un’apparente legalità, sono risultate tutte direttamente o indirettamente riconducibili allo stesso assetto proprietario”.

L’interdittiva antimafia è stata adottata nel rispetto delle norme introdotte dal decreto-legge n. 152/2021, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2021 n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, la quale prevede una fase di partecipazione al procedimento da parte del soggetto interessato, che in questo caso ha esercitato la facoltà prevista di essere ascoltato e di presentare memorie ed osservazioni.