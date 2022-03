Investita a Roveleto, 18enne trasportata a Parma in gravi condizioni

Diciottenne investita sulla via Emilia Parmense a Roveleto di Cadeo, elitrasportata a Parma in gravi condizioni.

Oltre ad aver riportato diversi traumi, la 18enne che è stata investita da un furgoncino poco prima delle 8 di giovedì 17 marzo nel centro del paese, ha riportato una commozione cerebrale. Sul posto, a prestarle in primi soccorsi, un infermiere del 118 che era in transito con la propria auto per prendere servizio alla postazione di Roveleto.

Qualche istante dopo sono sopraggiunti i sanitari con un’ambulanza della Pubblica Assistenza Anpas della Val D’Arda e l’auto infermieristica del Pronto Soccorso di Fiorenzuola. La Centrale Operativa 118 Emilia-Ovest di Parma ha fatto alzare in volo l’eliambulanza che è atterrata nel campo sportivo (nella foto). La ragazza ferita è stata stabilizzata e condotta all’Ospedale Maggiore di Parma dall’équipe medica dell’elisoccorso in codice rosso. La dinamica del sinistro è al vaglio da parte degli agenti della PolStrada di Piacenza.