La Conad Alsenese cerca punti contro Ostiano

Da un lato, un avversario quotato al di là della rete, dall’altro la necessità di far punti in chiave salvezza. Non sarà semplice il compito che attende la Conad Alsenese, di scena sabato alle 21 ad Alseno contro la Csv-Ra.Ma. Ostiano nella decima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile. Le piacentine allenate da Enrico Mazzola sono reduci dal ko in quattro set a Reggio Emilia contro la Fos Wimore Cvr, diretta rivale per la salvezza. Il semaforo rosso ha riportato le gialloblù in zona rossa a braccetto con Garlasco a quota 18 punti, con la necessità di rilanciare la propria graduatoria per raggiungere l’obiettivo stagionale.

“Ci attende – commenta coach Mazzola – una sfida complicata, Ostiano dispone di ottime individualità, tra cui la centrale Barbarini, che chiude sempre i match con percentuali di attacco altissime. All’andata eravamo rimasti pienamente in partita per due set, poi il nostro avversario l’ha spuntata 3-1. Sabato non sarà facile, ma spero che finalmente la Conad possa giocare con aggressività e spregiudicatezza, a partire dalla battuta per poi cercare di contenere con il muro-difesa le attaccanti laterali. In generale, mi aspetto comunque una risposta nel modo di affrontare la partita, un aspetto che può fare la differenza”.

L’AVVERSARIO – La Csv-Ra.Ma. Ostiano è allenata da Federico Bonini e occupa il quinto posto in classifica con 25 punti a braccetto con Cesena. Sabato scorso, la compagine cremonese ha centrato il prestigioso successo interno contro Forlì, terzo e battuto 3-0 al PalaVacchelli.

“E’ stata – commenta Bonini – la nostra miglior partita dell’anno, replicando il livello mostrato tra novembre e dicembre prima dell’ondata-Covid e con il conseguente ritmo partita perso per tutti. C’è da dire che contro Imola e Campagnola non sono rimasto deluso dalla nostra prova, da cancellare c’è solo il derby contro Cremona. Ora ci aspetta la trasferta di Alseno contro una squadra che vale di più di ciò che dice la classifica, probabilmente penalizzata da qualche assenza e dal girone molto equilibrato e per cui nutriamo grande rispetto. Per noi sarà importante avere ordine: la Conad ha attaccanti con doti sia in palla alta sia con il gioco con palla in mano. Come sempre, dovremo esprimerci bene con il collettivo; il rientro a pieno regime almeno dal punto di vista clinico di Focaccia ci dà non solo un apporto in più al centro ma anche un contributo e uno stimolo importanti dal punto di vista caratteriale”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Roberto Tavarini e il secondo arbitro Emiliano Pasquini.

IL TURNO – Questo il programma della decima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile: Esperia Cremona-Csi Clai Imola, Bleuline Forlì-Fos Wimore Cvr, Conad Alsenese-Csv-Ra.Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena-Volley 2001 Garlasco (rinviata), Fumara Mio Volley-Certosa Volley, Tirabassi & Vezzali-Emilbronzo 2000 Montale (rinviata).

LA CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 40, Esperia Cremona 35, Bleuline Forlì 29, Csi Clai Imola 28, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena 25, Tirabassi & Vezzali 23, Volley 2001 Garlasco, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 15, Fumara MioVolley Gossolengo 12, Certosa Volley 2. (Cremona, Forlì, Imola, Ostiano, Cesena, Certosa una partita in meno, Tirabassi & Vezali, Fos Wimore Cvr, Fumara Mio Volley 2 partite in meno).

DIRETTA FACEBOOK – La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo Alsenese con la telecronaca di Tommaso Cagnoni.