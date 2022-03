“La guerra non può essere una scusa, siamo ancora in emergenza climatica”

La guerra in Ucraina non può essere l’occasione per far passare in secondo piano l’emergenza climatica, facendo compiere passi indietro rispetto alla tutela dell’ambiente. Per questo motivo torna la protesta dei Fridays for Future, che scenderanno di nuovo in campo oggi, 25 marzo, lungo il Facsal a Piacenza.

L’hashtag della mobilitazione è #PeopleNotProfit, per mettere l’accento sulla responsabilità del Nord del mondo rispetto alla crisi climatica, perché mette al centro i profitti e non le persone, incrementando la conflittualità tra i popoli.

Dopo due anni in cui il dibattito pubblico è stato monopolizzato da altri, seppure importantissimi temi come la pandemia, è ora di tornare nuovamente a parlare, secondo i giovani ambientalisti, di crisi ecologica, tema non più procastinabile.