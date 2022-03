La Lilt organizza corsi per smettere di fumare “Una scelta di salute”

La LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori di Piacenza organizza corsi per smettere di fumare aperti a tutti, con cadenza settimanale e per una durata di circa 8 settimane. Gli incontri sono gratuiti (per i Soci Lilt) e vengono gestiti da coach esperti in materia di dipendenze, alimentazione e tecniche di rilassamento.

Perché smettere di fumare? Potrà sembrare scontato, ma la motivazione fondamentale è una scelta di salute: dopo sole 8 ore di astensione al fumo il corpo inizia a eliminare il monossido di carbonio in eccesso, dopo 7 giorni gusto e olfatto riacquistano la funzionalità piena, dopo 3 mesi migliora l’efficienza dei polmoni, dopo 1 anno diminuisce notevolmente il rischio di malattie cardiache e dopo 5 anni si riduce del 50% la possibilità di ammalarsi di tumore. Decidere di dire basta alla dipendenza da sigaretta aumenta l’autostima, rallenta l’invecchiamento della pelle e delle cellule, previene l’alito cattivo e l’antiestetica colorazione scura dei denti, rallenta la frequenza cardiaca e riduce il rischio di bronchite cronica.

Perché allora non scegliere la salute e il benessere? Chiama subito la LILT di Piacenza, il prossimo corso ha ancora alcuni posti disponibili. Per avere ulteriori informazioni e potersi iscrivere, telefonare presso la segreteria Lilt al numero 0523.384706 nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00. Oppure contattando il numero 347 7791136 da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.30.