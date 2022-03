La marcia per la pace degli studenti del “Cassinari” con gli aiuti per l’Ucraina

Una marcia per portare gli aiuti raccolti negli ultimi giorni al deposito di stoccaggio di piazza Cittadella, gestito dal Comune di Piacenza insieme ad Anpas. Sono gli studenti del liceo “Cassinari”; e nella tarda mattinata del 29 marzo hanno voluto attraversare la città con borse di generi alimentari e altri beni da consegnare ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

“Questa iniziativa nasce dall’esigenza dei ragazzi di contribuire, sia in modo materiale che simbolico – spiega la prof del Cassinari Simona Veneziani -, nel dare una risposta agli eventi tragici a cui stiamo assistendo. Gli studenti hanno voluto donare generi alimentari e prodotti per i bambini: li abbiamo portati qui, al centro di raccolta aiuti, a conclusione di una giornata dedicata al tema della pace, in contrasto alla guerra. I rappresentanti di classse hanno proposto momenti di riflessione sui conflitti in corso, ispirandosi alle parole di Gino Strada, quando ricevette il Nobel alternativo per la pace nel 2015. I ragazzi si sono messi alla prova in un laboratorio artistico, che è la loro cifra formativa, realizzando per ciascuna classe un telo con un messaggio di pace. A conclusione della giornata, si è tenuta questa marcia che abbiamo voluto silenziosa, per gridare molto forte”.

Ad accompagnare i ragazzi, alcuni volontari di Anpas insieme al coordinatore Paolo Rebecchi. “Come comunità civile, possiamo solo ringraziare i piacentini per la grande solidarietà che stanno dimostrando – ha detto -. Oggi il merito va al liceo Cassinari, rappresentato dagli studenti e dai loro insegnanti. Hanno voluto donare beni di prima necessità che porteremo nelle zone a confine con l’Ucraina. Al momento l’esigenza maggiore riguarda il cibo: generi alimentari non deperibili da consegnare nelle zone in cui sta diventando sempre più difficoltoso l’approvvigionamento”.