La Pallavolo Sangiorgio cade in casa dell’Arbor (3-1)

Prosegue il mal di trasferta della Pallavolo Sangiorgio: nella gara contro l’Arbor Reggio Emilia arriva la quinta sconfitta consecutiva lontana dal palazzetto dello Sport di San Giorgio Piacentino.

Nel primo parziale coach Matteo Capra opta per Salimbeni-Hodzic, Giglioli-Tonini, Zoppi-D’Adamo e i due liberi Viaroli e Galelli in alternanza tra ricezione e difesa. L’inizio è equilibrato. 10-10, poi la squadra albiceleste prova a mettere la freccia, 13-14 con un muro di D’Adamo, ma viene raggiunta subito. Le due formazione procedono a braccetto sino al 18-18. Zoppi porta nuovamente in vantaggio la Pallavolo Sangiorgio, 19-20, Arbor impatta, poi Perini segna il 21-22, ma alcuni errori di troppo danno il filotto vincente alla formazione di casa che chiude, 25-23.

Nel secondo parziale la Pallavolo Sangiorio rompe l’equilibrio (6-6) portando sul 7-10 con un pallonetto di Giglioli. Le ospiti tengono in mano le redini dle punteggio, 7-13 e 9-15 con un bell’attacco di Tonini. L’Arbor reagisce e recupero punti sino al 16-16, Marc porta a più due il vantaggio piacentino(16-18) che viene colmato sul 21-21; finale di set concitato ed un pallonetto di Hodzic chiude, 23-25. La formazione di casa parte meglio nel terzo parziale, 9-7. La Sangiorgio risponde colpo su colpo ma sul 11-8 arriva l’allungo. Un muro d’Adamo riaccende le speranze albicelesti, 14-13 ma l’inerzia non cambia l’Arbor allunga sul 21-16 e chiude 25-19. Il quarto ed ultimo set è simile al precedente: rotto l’equilibrio negli scambi iniziale le padrone di casa mettono la freccia 16-10, la Sangiorgio costretta ad inseguire forza battute ed attacchi ma alla fine l’Arbor arriva prima al traguardo del 25-20.

Arbor Interclays Reggio Emilia-Pallavolo Sangiorgio 3-1

(25-23, 23-25, 25-19, 25-20)

Arbor Interclays Reggio Emilia: Grisendi (L), Salvaterra ((L), Vecchi, Bellentani, Gennari, Saccani, Camurri, Sazzi, Piemontese, Furegato, Bratoni, Bonaccini, Talami. All. Badodi.

Pallavolo Sangiorgio: Errico, Perini, Gilioli 14, Molinari, Galelli (L), Salimbeni 2, Tonini 16, Viaroli (L), Zoppi 8, Hodzic 16, Marc, D’Adamo 6. All. Capra.

Risultati

Tieffe Serv. S. Damaso-Ltp Vap Uyba 3-0; Ass. Sport Corlo-Volley Academy Modena nd; Cr Transport Ripalta-Galaxy Inzani Volley 3-1; Rubierese Volley-Tomolpack Marudo oggi; Arbor Interclays-Pall. Sangiorgio 3-1. Riposa Mirandola.

Classifica: Tieffe Serv. San Damaso 29 punti; Cr Transport Ripalta 26; Rubierese Volley; Tomolpack Marudo 22; Pallavolo Sangiorgio 22; Volley Stadium Mirandola 21; Ass. Sport Corlo 21; Arbor Reggio Emilia 19; Galaxy Inzani Volley 15; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.