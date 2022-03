La primavera ‘sboccia’ a Piacenza Expo: nel weekend più di 200 espositori per Apimell, Seminat e Buon Vivere

Più di 200 espositori, provenienti dall’Italia e dall’estero, si riuniranno dal 4 al 6 marzo a Piacenza Expo per le tre fiere primaverili dedicate al verde, alla natura e alle tipicità enogastronomiche italiane. Nel weekend, i padiglioni de Le Mose, infatti, ospiteranno Apimell – giunta alla 38esima edizione – Seminat (39esima edizione) e Buon Vivere, alla 14esima edizione. I tre eventi sono stati presentati nella mattinata dell’1 marzo presso Palazzo Costa a Piacenza, sede dell’Unione Provinciale Artigiani (Upa), tra i soci di Piacenza Expo.

“Upa è stata locomotiva per l’avvio dell’aumento di capitale in Piacenza Expo, dimostrando sensibilità ed attaccamento alla fiera in un momento difficile, per questo abbiamo voluto presentare queste iniziative proprio qui – ha spiegato l’amministratore unico di Expo Giuseppe Cavalli -. Apimell, Seminat e Buon Vivere sono tre bellissime fiere, dei ‘gioiellini’ a cui teniamo molto. Come ribadisco sempre, Expo è la ‘portaerei economica’ piacentina, una realtà a disposizione di tutto il territorio e della nostra economia. In questo senso, dopo le tre fiere, ospiteremo i campionati di scherma a squadre“.

Il dettaglio degli eventi – dal 4 al 6 marzo – è stato illustrato da Alessandra Bottani, responsabile delle manifestazioni dell’ente fiera. “Per le tre fiere avremo in tutto 215 espositori: la maggior parte per Apimell, ovvero 122 – 23 dall’estero e 99 italiani -; 63 le aziende per Buon Vivere e una 30ina gli espositori per Seminat. Apimell – ha specificato – è la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa. Un evento animato dai professionisti del settore, ma ovviamente aperto e dedicato al grande pubblico. Seminat, invece, è la mostra-mercato per gli amanti del giardinaggio, del florivivaismo e dell’orticoltura. I visitatori potranno trovare piante ornamentali e da frutto, sementi, attrezzature e strumenti da lavoro per orti e giardini e tutte le principali e più importanti novità del florivivaismo, proprio alla vigilia della nuova ‘stagione verde’. Buon Vivere, infine, è la mostra-mercato dei prodotti tipici di qualità, quelli che solitamente non si trovano al supermercato. La scelta di integrare le manifestazioni è motivata dalla volontà di offrire al pubblico un percorso completo incentrato sulla qualità del buon vivere”.

Alla presentazione degli eventi, erano presenti anche Ernesto Torretta, presidente degli apicoltori piacentini e Giancarlo Gerosa di Upa.

INFO EVENTI – APIMELL, SEMINAT, BUONVIVERE

Piacenza Expo, 4-6 marzo 2022. Orari: dalle 9 alle 18:30.

Ingresso: 12 euro (intero); 10 euro (ridotto). Ingresso gratuito fino ai 12 anni.

Obbligo di green pass rafforzato

APIMELL: Mostra internazionale di apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature apistiche – visita il sito

SEMINAT: Mostra mercato delle piante ornamentali e agrarie, florovivaismo, sementi e attrezzature per il giardinaggio e orticoltura amatoriale – visita il sito

BUONVIVERE: Mostra mercato di enogastronomia – vai al sito