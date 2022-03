La proposta Siap “Un commissariato di polizia a Castelsangiovanni”

In una nota il segretario del sindacato di polizia Siap Emilia Romagna, Sandro Chiaravalloti, avanza la proposta di istituire un commissariato di polizia nel comune di Castelsangiovanni. “Nel 2018, scrissi un comunicato stampa nel quale affermavo che le questioni sociali che impegnano la nostra provincia e che si trasformano in problematiche di ordine e sicurezza pubblica nelle località logistiche – Castel San Giovanni in particolare – non devono essere sottovalutate e necessitano di studi approfonditi in quanto, tutto ciò che sta accadendo, necessita di monitoraggio continuo attraverso presidi, controllo del territorio e controlli investigativi, in un luogo dove l’attenzione logistica e imprenditoriale è, per fortuna di Piacenza, sempre più consistente.”

“In quell’occasione, proprio perché la logistica comporta – prosegue – un maggior numero di residenze e dimore in quel Comune, che necessitano di un maggiore monitoraggio del territorio, chiesi che si valutasse l’eventuale apertura di un commissariato di polizia proprio a Castel San Giovanni. La percezione di insicurezza dei cittadini, a seguito degli avvenimenti di ordine e sicurezza pubblica dei giorni scorsi, esternata attraverso i giornali locali, credo debba essere presa in seria considerazione e valutare per davvero un eventuale nuovo presidio di polizia”.