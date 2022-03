Si mantiene stabile il meteo a Piacenza. Nella seconda metà di settimana le previsioni Arpae annunciano cielo sereno o poco nuvoloso nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 marzo. Incremento della nuvolosità è atteso nella mattinata dei venerdì 4 marzo, ma senza precipitazioni. Migliora nel corso della giornata.

Le temperature massime si attesteranno tra i 12-13 gradi in pianura e tra i 6-9 gradi sui rilievi. Minime intorno allo zero in pianura e sotto zero sui rilievi.