“L’album dei sogni”, Luigi Garlando presenta il libro dedicato alle figurine Panini

Giovedì 17 marzo alle 19,30 da Biffi Gusto a San Rocco al Porto, in via Giovanni XXIII 44, Luigi Garlando presenta “L’album dei sogni” (Mondadori).

“Benito studia fumetti, riviste, cartoline, giochi di cartone, si concentra in particolare sul materiale datato, rimasto di magazzino, da acquistare a basso prezzo. Giuseppe invece ha occhi solo per le figurine. È questa l’idea rivoluzionaria che gli balla in testa, è con quei rettangolini di carta che vuole ribaltare la storia: le figurine”..

È una narrazione che attraversa gran parte della Storia contemporanea italiana quella di Luigi Garlando, noto giornalista della “Gazzetta dello sport” e scrittore, nel suo nuovo romanzo, “L’album dei sogni” (Mondadori).

Era il 1961 quando nelle edicole apparve il primo album di figurine, e oggi, sessant’anni dopo, arriva il racconto di una famiglia indimenticabile per tutti gli italiani, simbolo di un trionfo editoriale e imprenditoriale: le figurine Panini.

Imprenditori rivoluzionari, forse inventori strampalati, da Antonio Panini – scampato per un pelo alla Grande Guerra e alle vipere di montagna – al suo amore Olga, detta “la Casereina” perché figlia del casaro, passando per i loro otto figli che da un’edicola daranno vita al sogno.

Una storia tutta italiana che aspettava di essere raccontata e che ha trovato in Luigi Garlando l’interprete perfetto. Lui che, da bambino, teneva sempre in tasca la figurina Panini del suo calciatore preferito, e che del racconto del calcio ha fatto la sua professione. In questo romanzo però Garlando va oltre: sullo sfondo delle vicende private dei Panini si dipana la storia d’Italia, dalla Grande Guerra fino agli anni Ottanta.

E con lei quella di una donna, la Casareina, “la colla di una famiglia intera, la figurina più preziosa dell’album dei sogni”.

L’incontro si svolgerà seguendo le attuali normative anti-Covid, inizierà alle 19 e 30 e proseguirà fino alle 20 e 30. Seguirà (per chi desidera) la cena con l’autore, per la quale è previsto un costo di 20 euro a persona. Per la cena a Biffi Gusto prenotare al seguente numero: 0377.454029.