Lavori di potatura in viale S. Ambrogio, modifiche alla viabilità

Per consentire la prosecuzione degli interventi di potatura in viale S. Ambrogio a Piacenza, nei prossimi giorni si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità. Sabato 5 marzo, dalle 7 alle 17.30, nel tratto tra Torrione Fodesta e via Abbondanza il traffico verrà in parte deviato lungo la prima corsia del parcheggio, senza prevedere interruzioni alla circolazione.

Domenica 6, sempre dalle 7 alle 17.30, nel tratto tra via Abbondanza e la stazione ferroviaria non sarà possibile transitare, consentendo il passaggio unicamente ai mezzi di servizio e di emergenza. La prima corsia del parcheggio verrà riservata al deposito dei materiali di risulta. Il parcheggio di viale Sant’Ambrogio, al di là delle variazioni indicate, resterà comunque accessibile al pubblico.