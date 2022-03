Lavori in corso, modifiche alla circolazione in alcune vie cittadine

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire l’effettuazione di lavori edili in uno stabile, dalle ore 8 di stamani, venerdì 18 alle ore 19 di giovedì 24 marzo, in piazzale Velleia, nel tratto di pista ciclabile in prossimità del civico 5, è istituito il divieto di circolazione.

Inoltre, per realizzare un cantiere edile con gru presso un immobile, da stamani, venerdì 18 marzo sino alla mezzanotte di venerdì 8 aprile, in via Don Minzoni, in prossimità del civico 78, sono istituiti il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati della sede stradale, il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato (regolamentato da movieri nei momenti di maggior traffico veicolare). Di nuovo, per consentire l’effettuazione dei lavori di allaccio del gas, dalle ore 8 alle ore 18 di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 marzo, in via Veneto, in prossimità del civico 5, sono istituiti il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati della sede stradale, il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato regolamentato da movieri.

Infine, per effettuare lavori di pulizia della pavimentazione bituminosa, dalle ore 7 alle ore 17 di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 marzo, in via Tirotti, nel tratto compreso tra il sistema di circolazione a rotatoria e l’ingresso al casello autostradale Piacenza Sud, è istituito il divieto di circolazione.